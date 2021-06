Śląskie. Rusza Euro 2020. Sprawdź gdzie spotkasz innych kibiców?

Strumień też ma strefę

Euro jest okazją do wspólnego kibicowania nie tylko w dużych miastach. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu też zorganizował strefę kibica. Mieści się w parku. - Czeka nas wspólne piknikowanie i plenerowe kibicowanie naszej reprezentacji. Gwarantujemy profesjonalną transmisję na dużym ekranie! Pierwszy mecz już w poniedziałek 14 czerwca! Polska zmierzy się ze Słowacją – zachęcają do odwiedzenia strefy gminni urzędnicy. Wstęp jest bezpłatny. By wejść trzeba jednak mieć specjalne wejściówki. Są do odebrania od 7 czerwca w siedzibie MGOK przy ul. Młyńskiej 14 w Strumieniu. - Mile widziane stroje i makijaże w barwach narodowych! Nie obawiaj się złej pogody, impreza pod dużym namiotem – podkreślają urzędnicy.