Kuriozalny zwrot akcji. Przestępca wpadł przez nagranie do Grety Thunberg

"Tak, proszę mnie oświecić. E-mail do mnie to: smalldickenergy@getalife.com" - odpisała mu Greta Thunberg. Zwrot użyty przez nią w podanym, fikcyjnym adresie mailowym, funkcjonuje w języku angielskim jako związek frazeologiczny używany do określenia osób zachowujących się w sposób, który ma im zrekompensować ich niskie poczucie własnej wartości. Na przykład poprzez nadmierne przechwalanie się.