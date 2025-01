Kuriozalny przypadek w Holandii. Zostawił auto na luzie i odszedł

Kamera w porcie w miejscowości IJmuiden w Holandii zarejestrowała kuriozalną sytuację. Fragment nagrania udostępniła również agencja Reutera. Widać na nim moment, w którym mężczyzna zaparkował samochód i szedł do miejsca pracy. Nie było w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że pojazd nagle zaczął się staczać i to wszystko na oczach właściciela. Ten jednak nic nie zauważył w pierwszej chwili, być może dlatego, że zajął się telefonem. Osobówka na koniec wpadła do morza i było już za późno na reakcję. Reuters przyznał, że fatalna decyzja kierowcy będzie go słono kosztować, ponieważ ubezpieczenie auta nie obejmowało tego typu incydentów, nie wspominając już o kosztach wyciągnięcia auta z wody.