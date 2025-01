Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Alaksandr Łukaszenka rządzi Białorusią od 1994 roku i chociaż spora część społeczeństwa ma dość władzy dyktatora, to niedzielne wybory nic nie zmienią w tej kwestii. Społeczność międzynarodowa nie ma wątpliwości, że cały proces wyborczy został sfałszowany i ma jedynie zatwierdzi dalsze rządy Łukaszenki. Przywódca Białorusi nie ma w kraju formalnej opozycji po tym, jak rozgromił ją w 2020 roku, kiedy to dochodziło do masowych protestów w związku z fałszerstwami wyborczymi.

Kuriozalne słowa Łukaszenki. Oskarża Polskę

- Przygotowujecie interwencję przeciwko nam - powiedział Łukaszenka po oddaniu głosu w niedzielę, zwracając się do polskiego dziennikarza. Zdaniem białoruskiego dyktatora, władze w Warszawie szkolą białoruskich opozycjonistów na swoim terytorium. Wypowiedź Łukaszenki przytacza proputinowska agencja informacyjna TASS.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Tusk nowym przywódcą Europy? "Mógłby to wygrać w pierwszej turze"

Łukaszenka na tym nie poprzestał w swojej kuriozalnej wypowiedzi, udzielonej głównie na użytek wewnętrzny, aby wzbudzić niepokój w kraju. - Polska prowadzi najbardziej agresywną i najgorszą politykę wobec Białorusi. Obecnie rościcie sobie prawa do zachodniej części Białorusi, aż do Mińska. Zaczęliście nawet mówić o zachodniej Ukrainie. Nie dostaniecie od nas ani metra terytorium. To są nasze ziemie - bredził dalej dyktator z Mińska.

Fakty zdają się jednak przeczyć słowom Alaksandra Łukaszenki. To białoruski dyktator, we współpracy z Władimirem Putinem, wywołał kryzys migracyjny na granicy z Polską w 2021 roku. Miało to miejsce jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Była to forma zemsty Łukaszenki na liczne sankcje, jakie Unia Europejska nałożyła na jego reżim po oszustwach wyborczych w 2020 roku.

Równocześnie to Łukaszenka udzielił Rosji swojego terytorium. Armia Putina przez miesiące szkoliła się na terenie Białorusi, a następnie wykorzystała je do ataków na północną część Ukrainy. Od 2022 roku dyktator z Mińska ani razu nie potępił zbrodni, jakich Rosjanie dokonali w ramach swojej ofensywy.