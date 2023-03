Kuriozalne ogłoszenie. Oferuje mieszkanie w szafie za 600 zł

Na załączonych do niego zdjęciach widzimy, że pomieszczenie pierwotnie było szafą/garderobą. Nie ma w nim okien, ale są półki i miejsce na wieszaki na ubrania. Jednak "pomysłowy" gospodarz postanowił "sprzedać je" jako "pokój", wstawiając do niego kanapę. Mebel ledwo mieści się klitce – wydaje się, że nie da się go rozłożyć.