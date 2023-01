Komedia na komisariacie. Przyszedł na przesłuchanie z narkotykami

W poniedziałek wszyscy trzej zatrzymani zostali przesłuchani. 32-latek z pewnością usłyszy zarzuty znieważenia umundurowanego funkcjonariusza policji i kierowania w jego stronę gróźb karanych za co grozi do 2 lat więzienia, natomiast 25-latek zarzut posiadania narkotyków za co grozi do 3 lat więzienia.