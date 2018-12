Kurdowie wracają "pod skrzydła" Asada. To skutki decyzji Trumpa

Reżim prezydenta Asada odebrał "prezent" od Donalda Trumpa. Syryjscy żołnierze weszli do miasta, które Kurdowie odebrali ISIS. Na miejscu mogą jeszcze być Amerykanie. Porzucili sojuszników i nikt się z nimi już nie liczy.

- Manbidż jest nasze! – ogłosili zwolennicy prezydenta Asada na wieść o wejściu syryjskich żołnierzy do miasta w północno-wschodniej części kraju. Kilka godzin wcześniej dowódcy kurdyjskiej organizacji YPG poprosili Damaszek o pomoc i zapobieżenie ofensywie tureckiej w czasie, gdy oddziały Kurdów walczą z ISIS na wschód do Eufratu.

- Oczywiście, że pomoże to w stabilizacji sytuacji – powiedział Dimitry Peskov, rzecznik Kremla na wieść o wejściu wosk Asada do Manbidż. - Powiększenie strefy znajdującej się pod kontrolą sił rządowych jest bez wątpienia pozytywne.

Dotychczas obecność żołnierzy USA w mieście stabilizowała sytuację i gwarantowała bezpieczeństwo w mieście. Tureckie patrole co prawda dojeżdżały do rogatek, ale nie zapuszczały się do samego miasta. Decyzja Donalda Trumpa o wycofaniu wojsk z Syrii to zmieniła.