"Wiesz co? Syria jest twoja". Kulisy rozmowy Erdogan-Trump

Nagła decyzja o wycofaniu amerykańskich wojsk z Syrii to efekt rozmowy Donalda Trumpa z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem - donoszą amerykańskie media. Trump miał o tym zdecydować spontanicznie pod naciskiem tureckiego lidera.

O kulisach rozmowy przywódców z 14 stycznia piszą Washington Post i agencja Associated Press. To wtedy zdecydowano o losach dwutysięcznego amerykańskiego kontyngentu w Syrii, wysłanego do walki z Państwem Islamskim i pomocy syryjskim Kurdom.