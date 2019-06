Kurczy się klub Kukiz'15. Kolejny poseł opuszcza ugrupowanie

Krzyszof Sitarski opuścił klub parlamentarny Kukiz'15. "Idee ruchu obywatelskiego zostały pogrzebane" - napisał w oświadczeniu opublikowanym w czwartek. Na jego wpis zareagował inny były członek partii.

Poseł liczył na przełom po wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. "Zabrakło determinacji, a także woli negocjacji. Bo to jest istotą prowadzenia rozsądnej polityki i skuteczności działania. Od pierwszego dnia Paweł Kukiz nie dostrzegał wartości dodanej w osobach, które miały swoje zdanie" - stwierdził Siatrski.

Po opuszczeniu przez Sitarskiego klubu Kukiz'15 będzie on liczył 25 posłów. Parlamentarzysta ma na razie pozostać posłem niezrzeszonym. Siatrski dodał, że do końca kadencji zamierza pracować nad m.in. zlikwidowaniem opłat za wjazd do stref czystego transportu, obniżeniem obciążeń podatkowych dla pojazdów nisko i zeroemisyjnych, czy walką z wysokimi cenami energii elektrycznej.