Kurator Nowak zaatakowała UJ. Jest komentarz z rządu Morawieckiego

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym porównała Uniwersytet Jagielloński do agencji towarzyskiej. Wszystko przez formularz, na którym widoczne jest logo uczelni. Jedno z pytań zawartych w ankiecie dotyczy płci. Wśród odpowiedzi znaleźć można: "kobieta", "mężczyzna", "transkobieta", "transmężczyzna", "niebinarna" lub "nie chcę odpowiadać na pytanie". To właśnie wymienione do wyboru warianty nie spodobały się kurator Nowak. O komentarz do sprawy poprosiliśmy wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbarę Sochę. - Mamy dwie płcie. Są kobiety i mężczyźni. Myślę, że na tym możemy poprzestać - stwierdziła polityk. Podkreśliła jednak, że zarówno wpis małopolskiej kurator, jak i formularz Uniwersytetu Jagiellońskiego "nie wyglądają poważnie".