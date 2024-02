Kupili złotego pączka. Najdroższy i jedyny taki w Polsce. "Warto było"

- Jedyny w swoim rodzaju, nigdzie indziej się takiego nie zje. Jedyny w Polsce, najdroższy w Polsce i mam wrażenie, że najlepszy w Polsce - zachwala pracownica cukierni Kaiser Patisserie, o której głośno za sprawą najdroższego w Polsce pączka. Ten 300-gramowy przysmak jest pokryty 24-karatowym złotem i wypełniony słodkim nadzieniem z dodatkiem szafranu. Koszt? Rekordowe 100 złotych. W tłusty czwartek w Warszawie dostępnych było tylko 10 sztuk. Reporter WP Jakub Bujnik postanowił sprawdzić, czy cieszą się one dużym zainteresowaniem. - W ogóle nie lubię pączków, specjalnie przyszłam po ten, by spróbować. Bardzo smaczny, bardzo. Warto było. - Muszę to nagrać na TikToka, stówka to nie jest mało, ale wiadomo - jest ze złotem. Ciekawość duża, myślę, że raz warto - mówili przed kamerą nasi rozmówcy.