Kupili misia na pchlim targu. Dostali za niego 20 tysięcy złotych

Przedstawicielka domu aukcyjnego przyznała, że dobrym sposobem na dostrzeżenie wartości pluszowego misia było przyjrzenie się materiałowi używanemu do wypychania miękkich zabawek. - To coś, co jest pełne wełny drzewnej, która ma wrażenie słomy i wskazuje, że jest dość wiekową maskotką - powiedziała.