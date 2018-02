Kupił świecącą szynkę. Sanepid: "to się często zdarza"

Pewien mieszkaniec Trzebini padł ofiarą bardzo nieprzyjemnej niespodzianki. Mężczyzna zauważył, że jedna z jego ulubionych szynek... świeci w ciemności. - Odebrali mi apetyt na dłużej - żali się rozczarowany pan Tomasz.



Oburzony jakością zakupionego mięsa zgłosił się do dziennikarzy lokalnej gazety, by przyjrzeli się sprawie bliżej. Ci postanowili pokazać "świecące" mięso do chrzanowskiego oddziału sanepidu. Okazało się, że wędliny wydzielające poświatę nie są niczym nadzwyczajnym. Pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznej wytłumaczyli że ludzie często przychodzą do nich z podobnymi przypadkami. Mimo to, zaalarmowani inspektorzy poszli do wskazanego sklepu pobrać próbki mięsa z tej samej partii, z której pochodził kindziuk pana Tomasza. Nieprawidłowości jednak nie stwierdzono.