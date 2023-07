"Kultura wypoczynku" Polaków nad morzem. Ratownik WOPR alarmuje

Sezon wakacyjny w pełni, Polacy tłumnie ruszyli na plaże. O bezpieczeństwo nad morzem dbają ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, lecz turyści nie ułatwiają im zadania. Do jakich zachowań zdolni są Polacy na wakacjach? Czego należy się wystrzegać podczas nadmorskiego urlopu? - Polacy podchodzą lekkomyślnie do wypoczynku nad wodą – komentuje Kacper Treder, koordynator WOPR w Łebie. Podkreśla, że naszym największym grzechem jest brak rozsądku. - Ludzie przyjeżdżają na wakacje, nie zastanawiają się nad własnym bezpieczeństwem - twierdzi ratownik. Jako źródło wielu interwencji wskazuje picie alkoholu na plaży. - To sytuacja, która jest wpisana w kulturę wypoczynku w Polsce nad wodą, gdzie ten alkohol towarzyszy nam praktycznie cały czas – dodaje Treder. Dziennikarz Wirtualnej Polski Jakub Bujnik wypytał ratownika WOPR o najbardziej niebezpieczne sytuacje nad polskim morzem i pozostałe grzechy Polaków na wakacjach. Sprawdź, na co szczególnie uważać podczas wypoczynku nad Bałtykiem.