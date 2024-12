Kulisy wyboru Nawrockiego. Prezydent Duda "zniesmaczony"

W programie "W kuluarach" TVN24 dziennikarze odnieśli się do wpadki Andrzeja Dudy, który w trakcie konferencji, mówiąc o zgłoszonych już kandydatach do prezydenckich wyborów, nie mógł sobie przypomnieć nazwiska Karola Nawrockiego. Według Prawa i Sprawiedliwości, wspierany przez ugrupowanie prezes IPN jest kandydatem obywatelskim .

To zapomnienie i chwila zawahania prezydenta miał być, według komentatorów, znacząca. - Czego jak czego, ale Andrzejowi Dudzie dobrej pamięci odmówić nie można, wobec czego natychmiast pojawiła się opinia, sugestia, podejrzenie, że to nie była nieintencjonalna pomyłka - skomentował Konrad Piasecki.

Agata Adamek stwierdziła, że trudno ocenić, czy był to przykład talentu aktorskiego prezydenta, czy rzeczywiście zapomniał nazwiska Nawrockiego. Jednak okazuje się, że ten wybór miał zaskoczyć Dudę .

- Z Pałacu Prezydenckiego docierają do mnie takie sygnały, że prezydent jest zniesmaczony tym, że nie został nawet zapytany o to, co dalej z tymi wyborami prezydenckimi - powiedziała na antenie TVN24 dziennikarka Agata Adamek.