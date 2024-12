Nawrocki prześwietlony. Tajemniczy raport na biurku Kaczyńskiego

- Karol Nawrocki utrzymuje kontakty z dawnymi kolegami, wśród których są gangsterzy, sutenerzy, neonaziści i kibole . Tak wynika z raportu, który trafił do Jarosława Kaczyńskiego kilka miesięcy temu - mówi Andrzej Stankiewicz w "Stanie Wyjątkowym", cytowany przez "Newsweek".

Chodzi o Olgierda L., gangstera skazanego m.in. za sutenerstwo i brutalne pobicia, jednego z najbardziej znanych swego czasu polskich neonazistów, a obecnie członka gangów motocyklowych, oraz Grzegorza H., członka nielegalnej organizacji Blood and Honour (Blut und Ehre - motto Hitlerjugend), który ma kontakt z najbardziej aktywnymi neonazistami z Europy.

- Doskonale orientuje się, jaka jest ich przeszłość i poglądy. Tak samo jest w przypadku Wielkiego Bu - sutenera występującego w walkach typu freak fight oraz Macieja B. - trenera boksu możliwym do powiązania ze światem przestępczym - mówi Stankiewicz, cytowany przez "Newsweek".

Autorzy podcastu podkreślają, że informacje o przeszłości szefa IPN wypłynęły zanim został on ogłoszony kandydatem popieranym przez PiS. Ich zdaniem, "został potraktowany przez prezesa jako element wewnętrznych rozgrywek w PiS. Kaczyński uznał, że ktoś próbuje go odwieść od nominowania Nawrockiego, by wskazał kogoś innego".