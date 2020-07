Kulisy wojny Mariana Banasia z PiS. Chodzi o zablokowanie niekorzystnego dla rządzących audytu

Wewnętrzni kontrolerzy mieli mieć zastrzeżenia wobec wypłat premii w wysokości 15 tysięcy złotych dla niektórych sekretarek, zakupów mebli za 50 tysięcy lub samochodów, czy procedur wynajmu mieszkań. Co więcej zamówienia publiczne miały być dokonywane u tych samych dostawców.

Marian Banaś zamierzał przedstawić te wyniki na zamkniętym posiedzeniu w Sejmie przed wyborami, ale nie było na to zgody. Nie ma również zgody na to, by audyt został przedstawiony sejmowym posiedzeniu, które rozpoczyna się w środę.