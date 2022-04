Kulisy rozmowy z Putinem. "On wierzy, że wygrywa"

Wojna w Ukrainie. "Putin dobrze wie, co się dzieje"

- Na zakończenie rozmowy Putin powiedział mi w języku niemiecki, że "lepiej, aby wojna skończyła się wcześniej niż później". On dobrze wie, co się dzieje. Musimy spojrzeć mu w oczy i skonfrontować go z tym, co widzimy w Ukrainie - mówił NBC Nehammer.