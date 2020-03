Kulisy programu "Kasta" w TVP. Prowadzący ma problemy z prawem?

Bohaterem publikacji "Gazety Wyborczej" jest prowadzący program "Kasta", poprzednio reporter sejmowy TVP, Miłosz Kłeczek. Z informacji gazety wynika, że Kłeczek, co najmniej do 2017 r., był nie tylko dziennikarzem, ale i biznesmenem. I jako biznesmen miał mieć problemy z prawem.

Po wyjeździe do Chin okazało się, że interes do skutku nie dojdzie, bo auta nie miały homologacji na polski rynek. - Biznes był nie do zrobienia, co pośrednik powinien wiedzieć już przed wyjazdem - opowiada informator "GW".