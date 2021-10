Kulisy polskiego wywiadu. Maziewski: Agencja Wywiadu ma swoje za uszami

W środę 13 października premierę ma książka pt. "W cieniu", w której były szef AW płk Grzegorz Małecki w rozmowie Łukaszem Maziewskim opowiada o kulisach swojej służby. - Tym razem poszedłem w stronę literatury faktu i mamy przed sobą "W cieniu". Szef Agencji Wywiadu jest jednym z tych stanowisk, na którym rzeczywiście wiedza jest duża, rozległa. I faktycznie wie się wszystko, od spodu, co dzieje się w Polsce i jak wygląda tak strona, której nie widzi się na co dzień - tłumaczył w programie "Newsroom" WP Łukasz Maziewski, dziennikarz o2.pl. Prowadzący Patrycjusz Wyżga dopytywał, skąd ta fascynacja i pomysł, aby opisać działania Agencji Wywiadu. - To jest bardzo dobre pytanie. Mam słabość do bezpieczeństwa. O bezpieczeństwie piszę i chcę pisać. A Agencja Wywiadu zajmuje w systemie bezpieczeństwa Polski dosyć szczególne miejsce, gdyż jest naszymi oczami i uszami. A przynajmniej być powinna. Chciałbym, żeby była taka nadal, kiedyś taka była. Liczę na to, że dzisiaj jest tak samo - tłumaczył Maziewski, dodając, że AW ma "dobrą opinię na mieście i działa dosyć sprawnie", choć "ma swoje za uszami".