Kulisy odwołania gen. Gromadzińskiego. "Sojusznicy się ucieszyli"

O zachowaniu wojskowego informowano ówczesne kierownictwo MON. - Można też na to spojrzeć inaczej. Że pojechał tam poligonowy generał, który zaczął wymagać i nagle przestały to być w Strasburgu wczasy, a to się wielu nie spodobało - powiedział rozmówca z resortu obrony. - Nasi sojusznicy się z takiego obrotu sprawy ucieszyli i jeszcze dołożyli swoje trzy grosze - wskazał jeden z posłów komisji ds. służb specjalnych.