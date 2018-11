Kulisy negocjacji rządu z narodowcami. Na marszu przemówi Andrzej Duda

Pierwsze ustalenia ws. marszu, który przejdzie ulicami Warszawy 11 listopada. Jak podaje "Gazeta Wyborcza", narodowcy mają wziąć udział w państwowym wydarzeniu, jednak stawiają swoje warunki. Wiadomo również, że o 15 ma przemówić prezydent Andrzej Duda.

"Wykorzystali zakaz Gronkiewicz-Waltz"

Narodowcy jednak postawili swoje warunki. Domagają się, by na marszu pojawiły się takie hasła jak np . "Bóg, honor, ojczyzna". – Chcemy zachować podmiotowość. Od dziewięciu lat organizujemy marsz i jeśli teraz władza go przejmie jako swój, to po nas – mówi jeden z organizatorów Marszu Niepodległości w rozmowie z "GW".

– To jest główna oś sporu między nami a rządem. Chcemy, by przestali mówić, że to marsz państwowy, bo tak nie jest. Wykorzystali zakaz prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, ale teraz my też jesteśmy w prawie i robimy swój marsz – dodaje.