Kulisy głośnego śledztwa. Prokuratura weryfikuje opinię, którą sama zamówiła

Słupska prokuratura potwierdza, że zastrzeżenia do opinii biegłej będą weryfikowane. - Przedstawione do sprawy kontropinie zostały włączone do akt postępowania i będą przedmiotem dalszej analizy, także pod kątem prawidłowości opinii uzupełniającej – przyznaje prokurator Wnuk. By przygotować opinię uzupełniającą, biegła miała zwrócić się o dodatkowe materiały do Komputronika. – Dotąd tego nie uczyniła – twierdzi Filip Gruszczyński.