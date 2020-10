Przełom w śledztwie. Znany aferzysta w tarapatach?

Tym razem chodzi o sprawę sprzed kilku lat. Stanisław P. kilka lat temu doniósł do prokuratury na firmę Komputronik, renomowanego sprzedawcę sprzętu elektronicznego. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Słupsku, która wystąpiła o opinię do szczecińskiej biegłej Anety K. Sęk w tym, że biegła nie powinna sporządzać ekspertyz dotyczących biznesów P., bo jest bezpośrednio powiązana z jego otoczeniem.

W jaki sposób? Aneta K. jest wspólnikiem w spółce LTD, w której prokurentem jest Tadeusz C. To były szef Wojskowych Służb Informacyjnych w 12. Dywizji Zmechanizowanej, który przez lata pełnił funkcję prezesa Texass Ranch Company, spółki rodziny "Paszy". W radzie nadzorczej Texass zasiadają obie córki aferzysty i jego żona. O przypadkowej zbieżności nie może być mowy, bo biegła jest zatrudniona w instytucie mieszczącym się w siedzibie kolejnej firmy, w której C. również figuruje jako prokurent. Ekspertyza, jak łatwo się domyślić, była korzystna dla "Paszy".