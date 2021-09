Kulawy koń ciągnął turystów na Morskie Oko. Wstrząsające nagranie trafiło do sieci

- Praca z kulawizną, bez względu na to kiedy i w jakich okolicznościach ta kulawizna postała, jest dla konia bardzo bolesna. A tu dodatkowo mamy do czynienia z pracą w ogromnym przeciążeniu, co ten ból i cierpienie z pewnością potęguje. To niedopuszczalne, żeby zmuszać chorego konia do jakiejkolwiek pracy, a na tej konkretnej trasie, do Morskiego Oka to wręcz, w mojej opinii, znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem - mówi Anna Plaszczyk, cytowana przez "Tygodnik Podhalański".