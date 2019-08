Zakopane. Człowiek wciągnął konia nad Morskie Oko

Trasa do Morskiego Oka to miejsce, gdzie woźnice wciąż mają się dobrze. Gorzej mają się należące do nich konie, które niekiedy padają z wyczerpania. W niedzielę role się odwróciły - to człowiek wciągnął konia na Polanę Włosienica.

Morskie Oko. Zamiana ról na trasie - w niedzielę to ludzie ciągnęli konia (Fundacja Viva!, Fot: Anna Plaszczyk)

Polana Włosienica leży niespełna kilometr od Morskiego Oka. To tam zatrzymują się wozy z turystami, które konie ciągną od samego parkingu w Palenicy.

W niedzielę na trasie pojawił się nietypowy zaprzęg. Artystka rzeźbiarka Ida Karkoszka postanowiła zamienić role i wciągnęła, razem z aktywistką Fundacji Viva!, rzeźbę umierającego konia. Happening wzbudził dużo emocji.

- Od lat ludzie proponują, żeby leniwi turyści zamienili się z końmi i sami pociągnęli te wielkie, ciężkie wozy. Ida poszła krok dalej i postanowiła tą trasą, pełną cierpienia zwierząt, pociągnąć symboliczną i bardzo wymowną rzeźbę. Musiałam tu być, żeby jej pomóc - przekonuje Anna Plaszczyk z Fundacji Viva!.

Kobiety wyruszyły z Palenicy Białczańskiej około 7:30 rano. Po drodze zachęcały turystów, by pomagali ciągnąć im rzeźbę. - Reagowali spontanicznie, mówili że nas popierają, dopytywali o szczegóły i pomagali nam ciągnąć rzeźbę. Teraz mam nadzieję, że akcje przyspieszy wprowadzenie transportu elektrycznego na tej trasie - mówi autorka rzeźby.

Fundacja Viva! domaga się likwidacji transportu konnego do Morskiego Oka. Zadeklarowała też opiekę nad wszystkimi końmi z Morskiego Oka, które po utracie pracy miałyby trafić do rzeźni.