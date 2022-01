Kukiz stawia warunki ws. Pegasusa. Szuka "46 sprawiedliwych"

Jak dodał, do powołania komisji wystarczyłoby poparcie całej opozycji i posłów Kukiz'15. - Tylko ja zaczynam wątpić, czy Platforma taki wniosek by poparła. Może się boi, że ma coś za uszami - stwierdził Kukiz, zaznaczając, że jego inicjatywa jest "niczym innym jak powrotem do pomysłu Grzegorza Schetyny" z 2016 roku.