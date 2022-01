Paweł Kukiz chce komisji śledczej. Stawia nowy warunek

"Przypominam, że w czasach rządów PO-PSL mieliśmy aferę z podsłuchiwaniem przez ABW blisko 50 dziennikarzy, która do dziś nie została rzetelnie wyjaśniona. Jeśli mamy badać komisyjnie problem podsłuchiwania, to badajmy jednych i drugich" - oświadczył Kukiz w najnowszym wpisie na swoim profilu. Dołączył do niego gotowy wniosek o powołanie sejmowej komisji śledczej.