Kukiz składa propozycję Tuskowi. Jest odpowiedź z PO

- Panie Donaldzie, może pan ze swoją partią rozpisać referendum. Ja wam pomogę je rozpisać i zagłosuję zgodnie z wolą obywateli, jeśli chodzi o związki partnerskie - zwrócił się w środę w TVP1 do Donalda Tuska lider Kukiz‘15 Paweł Kukiz. Co na to PO? - Referendum? W tej sprawie? Dzisiaj? - pytał zdziwiony rzecznik partii Jan Grabiec w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Ja nie rozumiem Pawła Kukiza, który nagle uwierzył w geniusz Jarosława Kaczyńskiego albo się w nim zakochał. Paweł Kukiz mówił o Jarosławie Kaczyńskim jeszcze kilka miesięcy temu, że wprowadza rządy autorytarne, że to drugi Jaruzelski. A dziś ma zaufanie do tego, że ta nikła, ale jednak większość sejmowa przegłosuje coś rozsądnego. To totalne nieporozumienie. Ktoś, kto spodziewa się dziś, że ta większość wprowadzi jakieś korzystne dla Polaków zmiany, które pozwolą czuć się u siebie różnego rodzaju mniejszościom, jest po prostu naiwny - kontynuował. - To jest odwracanie uwagi od tego, co jest dziś istotne dla ludzi. PiS chętnie dyskutowałby dzisiaj albo o uchodźcach na granicy, albo o kwestii LGBT, bo to powala mu pozostać poza codziennym doświadczeniem milionów Polaków, którzy pytają: co z moimi oszczędnościami, czy grozi mi katastrofa - stwierdził Grabiec.