Kukiz radzi Kaczyńskiemu. Zdecydowana odpowiedź z PiS

Paweł Kukiz ocenił w rozmowie z telewizją Echo24, że "jeśli prezes Kaczyński przed pierwszą turą się nie ugnie, to przegra wybory prezydenckie". Według polityka Kukiz'15 Jarosław Kaczyński powinien nabrać "troszeczkę pokory". Radzi mu również konsultacje z innymi partiami. - Pozdrawiam Pawła Kukiza, bo mam wrażenie, że się lubimy, ale też doradzam pokorę. Uważam, że pokora powinna być jedną z najważniejszych funkcji polityka; szczególnie pokora wobec wyborców (…). Co do formy, to nie zgadzam się z Pawłem Kukizem. Jeżeli on próbuje pouczać szefa największego środowiska politycznego, to myślę, że ta forma nie jest dobra - ocenił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł PiS Zbigniew Bogucki.

