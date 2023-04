Kukiz podaje warunek rozmów z Kaczyńskim. I kpi z Ziobry

- Jeżeli PiS zagłosuje za sędziami pokoju, to wówczas usiądę z panem prezesem Kaczyńskim do rozmów i wówczas powiem: panie prezesie, czy jest pan w stanie wpisać do programu Zjednoczonej Prawicy zmianę ordynacji wyborczej na taką, która nadaje każdemu obywatelowi indywidualne bierne prawo wyborcze? Czy jest pan w stanie wpisać zniesienie immunitetu posła, senatora, sędziego, prokuratora? Czy możemy rozszerzyć działanie ustawy antykorupcyjnej na wszelkie szczeble samorządu? - wyliczał Paweł Kukiz.