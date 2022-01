Paweł Kukiz nie będzie trzymał z PiS? Wicerzecznik komentuje

- Wygląda na to, że Paweł Kukiz nie będzie trzymał z PiS jeśli idzie o komisję śledczą ws. Pegasusa - zwrócił uwagę dziennikarz WP Patrycjusz Wyżga w programie "Tłit". Co na to wicerzecznik PiS Radosław Fogiel? - W tym temacie rzeczywiście od parunastu dni Paweł Kukiz ma własną koncepcję. Znamy ją, przedstawiał nam ją. Wiem, że jedną z bardzo istotnych kwestii dla Pawła Kukiza w polityce jest przejrzystość w życiu publicznym. Co do zasady się absolutnie zgadzam. Tu mamy o tyle kwestię nieco bardziej problematyczną, że sprawa dotyczy tej sfery aktywności państwa, która ze swojej natury jest objęta tajemnicą - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Fogiel odniósł się również do słów Donalda Tuska, który stwierdził, że jest w 90 proc. pewien, że w Sejmie powstanie komisja śledcza ws. Pegasusa. - Nie będę się bawił w korespondencyjny hazard z Donaldem Tuskiem. Pożyjemy, zobaczymy, jakie będą decyzje większości sejmowej. Diabeł tkwi w szczegółach. Na razie mamy tylko ogólne założenia - oznajmił.