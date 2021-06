Kukiz musi uważać na Kaczyńskiego? "Szanujemy go jako muzyka"

Co oznacza sojusz z Jarosławem Kaczyńskim dla Pawła Kukiza? Czy pierwszy buntownik polskiej polityki może liczyć, na to że jego koronne postulaty faktycznie zostaną zrealizowane? O nowym politycznym mariażu w polskim Sejmie rozmawialiśmy z prof. Wojciechem Maksymowiczem, który zrezygnował z członkostwa w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. - Wszyscy go szanujemy, jako muzyka. Miał pomysły antysystemowca, który chciał zrobić coś inaczej, wprowadzić elementy demokracji bezpośredniej, zależało mu na tym, no ale w tej polityce twardej to on ciągle jest trochę amatorem. No artystyczność nie jest tam uznawana i to jest główny jego problem - powiedział. W jego ocenie Kukiz będzie współpracował z PiS-em do momentu, aż Kaczyński będzie próbował wymóc na nim głosowanie wbrew swoim przekonaniom i postulatom.