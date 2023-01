Posypały się mandaty. Niewiarygodne, co nagrał policyjny dron w Bydgoszczy

W środę policjanci z Bydgoszczy obserwowali zachowania kierowców z powietrza. Do monitorowania ruchu drogowego na rondzie Fordońskim oraz na ulicy Fordońskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Kapliczną użyto drona. Urządzenie zarejestrowało dziesiątki wykroczeń. Nagranie z akcji kujawsko-pomorska policja udostępniła w sieci ku przestrodze. Na pierwszy rzut oka widać, że kierowcy nagminnie lekceważą czerwone światło, kontynuując jazdę dalej, nie zważając na stworzone w ten sposób niebezpieczeństwa dla siebie i innych użytkowników drogi. Równie nieroztropnym podejściem do przepisów ruchu drogowego wykazali się kierujący, którzy zostali namierzeni przez policyjnego drona w rejonie skrzyżowania ulic: Fordońskiej i Kaplicznej w Bydgoszczy. Zapomnieli oni, że nie wolno wyprzedzać pojazdu na przejściu dla pieszych, bezpośrednio przed nim, ani też pojazdu, który zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszym. 24 kierowców, którzy nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej, oznakowania i obowiązujących przepisów musiało liczyć się z konsekwencjami. 10 kierujących ukarano mandatem karnym, a 14 pouczono.