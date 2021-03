Kucharz przeszedł rozległy udar. Branża gastronomiczna zbiera na leczenie

Rafał "Bern" Bernatowicz jeszcze do niedawna pracował w restauracji RestoBar Ogień w Pogorzanach. Jego życie diametralnie zmieniło się 18 lutego, kiedy to jadąc do Łomży dostał rozległego i ciężkiego udaru mózgu. Dzięki sprawnej akcji i natychmiastowemu przetransportowaniu go na oddział neurologiczny do szpitala w Białymstoku udało się go uratować.