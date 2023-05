Kuba W. i Janusz P. skazani. Zaskakujące słowa

"Oskarżonego Janusza P. uznaje się za winnego i wymierza karę 80 tys. zł grzywny. Jakuba W. uznaje się za winnego i wymierza mu karę 70 tys. zł grzywny. Tomasza C. uznaje się za winnego i wymierza mu karę 70 tys. zł grzywny" – cytuje wyrok "Super Express". Poza tym P. ma zapłacić ok 9 tys. zł kosztów sądowych, a W. i C. po 8 tys. zł.