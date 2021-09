Kuba Sienkiewicz: Czuję wielki respekt i szacunek dla całego środowiska medycznego

Zdaniem wokalisty Elektrycznych Gitar i jednocześnie neurologa Kuby Sienkiewicza protest medyków, który odbywa się w Warszawie, jest bardzo dobrze zorganizowany. - Czuję wielki respekt i szacunek dla całego środowiska medycznego. Uważam, że mają rację i jest o co walczyć - ocenił w programie "Newsroom WP". - Ochrona zdrowia wymaga także zmian systemowych. Ile byśmy pieniędzy nie wpompowali, to przy złej organizacji pracy nic się nie zmieni - dodał. Jego zdaniem rząd źle traktuje przedstawicieli ochrony zdrowia, tak samo jak sędziów i naukowców, "których próbuje się urabiać na swoją modłę ideologiczną". - Tutaj decyduje polityka. Jeśli władza jest nastawiona egalitarnie i na tym buduje swój elektorat, to wszelkie elity będzie traktowała wrogo - stwierdził.