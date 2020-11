Ktoś zabrał telefon zmarłemu na COVID-19. "Było tam nagrane pożegnanie z rodziną"

Nie dotarły one do wdowy, bo po śmierci pacjenta przepadł należący do niego telefon.

Koronawirus. Zaginęły zdjęcia z ostatnich chwil życia

- W pierwszych godzinach łudziłam się, że mąż nadal żyje. Może doszło do pomyłki? Wydzwaniałam do szpitala. Zbywano mnie. Wreszcie trafiłam na lekarza, który zapewnił mnie, że osobiście zamykał ciało męża w worku. Telefonu nie było jednak wśród rzeczy osobistych męża pozostawionych w szpitalnym depozycie - dodaje.

Podkreśla, że telefon zawierał ostatnie nagrania i zdjęcia męża z sali szpitalnej. - To dla mnie najcenniejsza pamiątka. Nie wiem, co się działo z mężem, przez ostatnie dni choroby. Wiem tylko, że musiał bardzo cierpieć. W ostatnich rozmowach majaczył, że boi się ludzi w kombinezonach - mówi dalej pani Mariola.

- Mężowi należał się elementarny szacunek. Był społecznikiem, pomagał seniorom w zakupach, rozwieszał w Łodzi plakaty ostrzegające przed koronawirusem . Przed laty był odznaczony za odwagę podczas akcji ratunkowej przy pożarze domu sąsiadów. Umarł i zapakowali go do worka i koniec - płacze wdowa.

Koronawirus. Kontrowersje wokół szpitala w Zgierzu

Z prośbą o wyjaśnienie incydentu zwróciliśmy się do dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. Do czasu publikacji nie otrzymaliśmy jednak komentarza. Za to pracownik szpitala skontaktował się wdową. Przekazał jej, że jedyne, co udało się odnaleźć, to 50 zł w bilonie, termometr oraz dowód osobisty. Telefon zmarłego przepadł i omyłkowo mógł być przekazany rodzinie innego zmarłego.