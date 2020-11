Koronawirus. Zmarli na COVID-19, nie mając innych chorób. Zatrważające liczby

Podczas drugiej fali epidemii koronawirusa rośnie tragiczny bilans ofiar, które nie miały chorób współistniejących , a zmarły na skutek COVID-19. Tych najbardziej zagadkowych zgonów od początku epidemii do końca września było jedynie 337.

Dane o ofiarach epidemii uzyskał analityk Piotr Tarnowski, któremu Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wyliczył, że aktualnie prawie co piąta ofiara epidemii nie ma innych chorób, poza COVID-em.

Koronawirus. Umierają ludzie, którzy teoretycznie nie powinni

- Też zakładałem, że ofiary COVID-19 u to głównie sami seniorzy z grup ryzyka. Doświadczenia ze szpitala mocno zmieniły moje zdanie. Miałem pacjentów, którzy trafiali do szpitala w dobrym stanie, a wpadali w niewydolność oddechową w ciągu dwóch godzin. Mogliśmy tylko obserwować, jak mimo podłączenia do respiratora uciekało z nich życie - zwierza się w rozmowie z WP lekarz jednego z łódzkich szpitali.