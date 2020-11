Koronawirus. Niedzielski ostrzega przed trzecią falą epidemii. Wskazał termin

Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski odniósł się do ostatnich danych ws. zakażeń. - Nadal jesteśmy daleko od strefy komfortu - ocenił minister. Ostrzegł również przed trzecią falą epidemii.

Adam Niedzielski odniósł się na środowej konferencji prasowej do zmiany w raportowaniu danych ws. koronawirusa. - Likwidujemy opóźnienie od momentu wpisania wyniku testu przez laboratorium do wpłynięcia go do sanepidu - oświadczył szef resortu.

Główny Inspektorat Sanitarny we wtorek nie opublikował aktualnej bazy danych dotyczącej zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Za to we wtorek po godz. 22 pojawiła się nowa strona Ministerstwa Zdrowia z mapą zakażeń koronawirusem.

Powodem jest decyzja, że dane dotyczące liczby zakażeń publikować będzie wyłącznie Ministerstwo Zdrowia. Lokalne stacje otrzymały zakaz publikowania swoich danych. W tej sytuacji jednak danych podawanych przez rząd nie da się w żaden sposób zewnętrznie skontrolować, tak jak to było wcześniej.

Podczas konferencji prasowej zaznaczono, że Ministerstwo Zdrowia czeka na sygnały od internautów ws. ewentualnego ulepszenia bazy. Zapewniono, że resort na bieżąco będzie pracować nad tym, by informacje były w odpowiedni sposób prezentowane.

Koronawirus. Duża liczba zgonów. Jest reakcja Ministerstwa Zdrowia

Niedzielski dodał, że obecnie zadziałał "hamulec awaryjny" w postaci wprowadzonych obostrzeń.

- Mimo zmniejszenia poziomu zakażeń, nadal jesteśmy daleko od strefy komfortu - powiedział Niedzielski. - Z przykrością muszę powiedzieć, że mamy dużą liczbę zgonów - odparł minister. Zaznaczył jednak, że resort "intensywnie pracuje nad tym, by na każdym etapie leczenia zapewnić takie rozwiązania, które by zmniejszyły liczbę zgonów". Chodzi m.in. o wprowadzenie testów antygenowych do karetek.

- Te testy mają kluczową rolę do odegrania, ponieważ oznaczenie pacjenta, czy jest dodatni, czy ujemny w trakcie przewozu, czy na miejscu przy interwencji powoduje lepsze udrożnienie ścieżki prowadzenia pacjenta. Bo pacjent, który będzie miał dodatni wynik, będzie jechał od razu do szpitala covidowego i tam będzie już prowadzony nie obciążając zwykłego SOR-u - poinformował minister.

Koronawirus, trzecia fala epidemii i ferie zimowe 2021. Niedzielski zabrał głos

Szef Ministerstwa Zdrowia zaznaczył, że jest ryzyko trzeciej fali zachorowań. Wskazał, że szpitale tymczasowe są zabezpieczeniem na tę sytuację. - Do marca nie będzie decyzji o rezygnacji ze szpitali tymczasowych - poinformował Adam Niedzielski.

- Trzecia fala może nałożyć się na szczyt zachorowań na grypę w okolicach lutego - stwierdził minister. - Jest realnym zagrożeniem - zaznaczył, dodając, że "ta trzecia fala nie jest nieunikniona".

- Zależy od naszego zachowania, od tego jak w najbliższym czasie będziemy się zachowywali - zaznaczył Niedzielski.

Minister odniósł się również do decyzji ws. ferii zimowych 2021. - Ferie zimowe powinny odbyć się pod hasłem "zostań w domu" - powiedział Niedzielski. - Pozostanie w domach podczas epidemii powinno uchronić nas przed trzecią falą pandemii - dodał minister, podkreślając, że to właśnie dlatego podjęto decyzję o skumulowaniu ferii w jednym terminie.

Pojawiło się pytanie ws. apelu rozmaitych środowisk, by ferie zimowe 2021 zostały rozbite na parę terminów. Niedzielski odpowiedział, że nie zgadza się z tymi argumentami.

- Nie wyobrażam sobie sytuacji, że ze względu na fałszywe poczucie bezpieczeństwa przekreślamy cały ten wysiłek i doprowadzamy do eskalacji epidemii - ocenił minister zdrowia.

Co ze wigilią i świętami Bożego Narodzenia? - Przyjęliśmy rozwiązanie, że oprócz rodziny może pojawić się 5 osób, ale namawiamy do kameralnego spędzenia okresu świątecznego, żeby to były ostatnie święta spędzone w ten sposób - tłumaczył Adam Niedzielski.