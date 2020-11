Ferie zimowe 2021. Samorządy gmin górskich chcą zmiany obostrzeń

- Wierzymy w to, że nasze propozycje zostaną wykorzystane. Jestem przekonany, że są bardzo duże szanse, że nasze postulaty w większości zostaną uwzględnione - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej starosta tatrzański Piotr Bąk.

Ferie zimowe 2021. Będą rozłożone na 10 tygodni?

Wśród propozycji pojawi się pomysł, by korzystanie z usług hotelarskich, restauracyjnych czy basenów było możliwe na podstawie aktualnych negatywnych wyników testów antygenowych, dla osób posiadających status ozdrowieńca oraz dla osób posiadających pozytywny wynik badania na obecność we krwi przeciwciał.

Władze domagają się również, by ferie zimowe były rozłożone na 10 tygodni. W ten sposób trwałyby od 4 stycznia do 14 marca, co rozłożyłoby ruch turystyczny. Zwracają także uwagę na to, by nie dopuścić do "odpływu turystów poza granice naszego kraju".