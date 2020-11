Koronawirus. Detektywi ruszają do szpitali covidowych. Seria zgłoszeń od rodzin

W niedzielę Łukasz Kucharski opublikował zdjęcia półnagiej pacjentki leżącej na podłodze szpitalnej sali. Kobieta była ubrudzona zawartością pampersa. Sprawa ewentualnych zaniedbań w opiece nad pacjentami jest wyjaśniana przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu. Opublikował on oświadczenie, z którego wynika, że zdjęcia są autentyczne.

"Zdjęcie zostało wykonane na styku zmian personelu pielęgniarskiego, co trwa maksymalnie 15 minut. Pacjentka po wejściu na strefę personelu pielęgniarskiego przed godziną 8.00 miała wykonane wszystkie czynności pielęgnacyjne. (...) Jest nam niezmiernie przykro z zaistniałej sytuacji, ponieważ personel szpitala kieruje się niezwykłą empatią oraz chęcią pomocy. Zapewniamy, że sprawa zostanie wnikliwie sprawdzona" - czytamy w oświadczeniu szpitala.

Koronawirus. Rodziny pacjentów zatrudniają detektywów

Detektyw Kucharski przyznaje, że rodzina pacjentki z COVID-19 poprosiła go o ustalenie, co dzieje się z ich krewną. Trafiła ona do szpitala w Zgierzu, a przestała odbierać telefon. Ponieważ w "szpitalach covidowych" nie ma odwiedzin, takich próśb detektywi zaczynają otrzymywać coraz więcej.