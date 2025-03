Ktoś na sali rozpraw Trybunału powiesił krzyż. Święczkowski zaprzecza, źródła mówią o "roli Pawłowicz"

W pytaniach do biura prasowego TK zapytaliśmy, kiedy dokładnie krzyż został zawieszony, czyja była to inicjatywa i dlaczego podjęto taką decyzję. Nie uzyskaliśmy konkretnych odpowiedzi na poszczególne pytania. Obsługa medialna Trybunału, przesłała krótkie oświadczenie.

W oświadczenia jasno wynika, że inicjatywa powieszenia krzyża nie wynikała ze zmiany prezesa Trybunału i nie była to inicjatywa Bogdana Święczkowskiego. Źródła Wirtualnej Polski wskazują, że "tropy w sprawie powieszenia krzyża sięgają do Krystyny Pawłowicz i Julii Przyłębskiej", a "ich inicjatywa miała zaskoczyć nawet część osób w Trybunale".

Zapytaliśmy Krystynę Pawłowicz i Julię Przyłębską, czy rzeczywiście tak było i czy są inicjatorkami powieszenia krzyża. Krystyna Pawłowicz w rozmowie telefonicznej - po zadaniu pytania - stwierdziła "nie mam do was zaufania", po czym rozłączyła się. Nie odpowiedziała też na przesłane pytania z prośbą o odpowiedzi na pytania. Julia Przyłębska w ogóle nie odpowiedziała na przesłany SMS.

Rozmówcy WP zwracają uwagę, że krzyża w sali rozpraw Trybunału Konstytucyjnego nie było niemal przez całą kadencję Julii Przyłębskiej , co potwierdzają m.in. zdjęcia z rozprawy Kpt 1/17 z 2 czerwca 2023. Dotyczyła ona rzekomego sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sądem Najwyższym dotyczącym prawa łaski.

Nad jedenastoma osobami zasiadającymi w składzie orzekającym - w centralnym miejscu sali rozpraw – widać wyłącznie godło. Na sali nie wisiał krzyż. Również we wcześniejszych relacjach nie jest on widoczny. W tym w oficjalnych zdjęciach na stronie TK opublikowanych w listopadzie 2013 roku w zakładce "Wnętrza siedziby Trybunału Konstytucyjnego".

- Pamiętam, że za moich czasów sędziowie wieszali krzyże w gabinetach, ale jest to ich prywatne miejsce, więc tam krzyż może być. Myślę, że taki podział powinien zostać zachowany. Być może ktoś będzie kiedyś chciał zdjąć ten krzyż, albo już tam zostanie. Tak jak to było po powieszeniu krzyża w Sejmie, gdzie został powieszony i wisi do tej pory – dodaje Hermeliński.