Zmiana lidera. Nowy sondaż z zaskakującym wynikiem

"Anonimowy" Zandberg?

Z kolei marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu ufa zaledwie 19,6 proc. Polaków, nie ufa mu 41,6 proc., natomiast dla 13,1 proc. jest obojętny. Co ciekawe, aż 25,7 proc. go nie zna. Podobny problem ma poseł i jeden z liderów Lewicy Adrian Zandberg - aż 33,3 proc. badanych w ogóle go nie zna. Ufa mu natomiast 17,1 proc. respondentów, a nieufność wobec niego deklaruje 35,8 proc.