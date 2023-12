Kto wystartuje w prezydenckim wyścigu? Opinie Polaków

O to, kogo najchętniej Polacy widzieliby w prezydenckim wyścigu, zapytano w sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Oczywistym typem dla wielu jest kontrkandydat Andrzeja Dudy w poprzednich wyborach - Rafał Trzaskowski. Jest on nie tylko zdecydowanym faworytem wśród kandydatów koalicji rządzącej, ale też przewodzi całej stawce. W wyścigu o fotel prezydencki widziałoby go prawie 25 proc. respondentów.