Kto wygrał w województwach? Late poll jasno wskazuje

PiS wygrywa z opozycją w czterech województwach

Co ciekawe, jeśli zsumujemy wyniki formacji tzw. demokratycznej opozycji, czyli Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy, to wówczas wyjdzie na to, że PiS zdobył większe poparcie w czterech województwach: podlaskim, podkarpackim, lubelskim oraz świętokrzyskim.