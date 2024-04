Kto wygra w Krakowie? Wielu mieszkańców się waha

Jak wynika z dwóch sondaży, kandydat Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski może wygrać w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Poseł nie może jednak spać spokojnie. Jego kontrkandydat Łukasz Gibała wciąż ma duże szanse na to, by go prześcignąć. Zwłaszcza, że wielu krakowian jeszcze nie zdecydowało, na kogo zagłosuje.