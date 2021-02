"Kto ukradł moją dawkę?" Historia aptekarki, która wypadła z kolejki do szczepień

W marcu mają się rozpocząć szczepienia służb mundurowych , ale nadal tysiące osób z grupy zero czekają na zaszczepienie pierwszą dawką. Pani Bożena, aptekarka z Piaseczna od grudnia czeka na szczepienie i spodziewa się, że wkrótce do kolejki szczepień wskoczy przed nią jakiś strażak, policjant czy żołnierz.

Odwołane szczepienia

- Zapewniono mnie, że to nic złego. Termin szczepienia się przełoży i jak tylko dojadą nowe dawki, zostanę zaszczepiona. Jeszcze 15 lutego koordynator szczepień w szpitalu zapewniał mnie, że jestem wysoko na liście rezerwowej i to już lada dzień. Nic z tego, do dziś nie ma dla mnie szczepionki - relacjonuje Bożena 40-letnia magister farmacji z Piaseczna.