Szczepionka na COVID. Zmiany w kolejności szczepień

Adam Niedzielski zapowiadał, że dopuszczenie AstraZeneki do szczepienia dla najmłodszych seniorów będzie wiązała się ze zmianami co do szczepień służb mundurowych. W piątek o personelu administracyjnym szkół powiedział rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Szczegóły zmian zostają przedstawione niebawem.