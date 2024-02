Kto sprowadzał zboże z Ukrainy? Kołodziejczak ujawni listę

Jeszcze za kadencji Prawa i Sprawiedliwości miała zostać ujawniona lista firm, które zarabiały na imporcie zboża z Ukrainy. Jednak politycy ówczesnej władzy zasłaniali się tym, że byłoby to niezgodne z prawem. Michał Kołodziejczak w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poinformował, że b.minister rolnictwa Robert Telus od kwietnia zeszłego roku miał dwie opinie prawne, które wskazywały na to, że mógł ujawnić firmy, które zarabiały na ukraińskim zbożu. - Miał dwie opinie prawne, które wskazały mu, że może opublikować te listy. Za te dwie opinie prawne zapłacili ponad 40 tysięcy złotych - mówił Kołodziejczak. Wiceszef resortu rolnictwa zapowiedział, że zrobi wszystko, żeby w tym tygodniu przedstawić te firmy. - Ja zrobię wszystko, żeby to był ten tydzień, nie powiem dnia - mówił prezes Agrounii Dodał również, że widnieją tam firmy, które "są blisko utożsamiane z władzami PiS-u".